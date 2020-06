Saqueos y destrozos en NYC: Alcalde de Blasio amplía toque de queda a la noche del martes

El caos se apoderó de las calles de la ciudad de Nueva York la noche del lunes desde unas horas antes que entrara en vigor el toque de queda, previsto para las 11:30 de la noche.

Hubo saqueos generalizados en la parte este de Midtown Manhattan, en todo el distrito comercial de la Quinta Avenida y hasta Madison Avenue, cerca de la Torre Trump, según dijo el corresponsal de CNN Brian Stelter.

NYPD made entry and arrested one suspect while looters waited outside, one throwing an asp and a plastic barrier. pic.twitter.com/PFJn6c4BO0

“Fui testigo de cómo se saqueó una tienda de anteojos. En algunos casos, solo se rompieron ventanas. Y en otros casos, se están forzando tiendas. Esto se ha estado produciendo durante al menos dos horas“, dijo Stelter. “Entre las 9 y las 11 de la noche, fue una verdadera sensación de anarquía en las calles del centro de Manhattan”, añadió el corresponsal.

Los saqueos, según el relato de Stelter, llegaron más al sur hacia Herald Square y el emblemático edificio de Macy’s, que fue asaltado. También se registraron destrozos e incendios en edificios.

Vídeos e imágenes en redes sociales muestran a personas corriendo durante los saqueos y destrozos.

El alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, anunció en Twitter que el toque de queda se repetirá la noche del martes pero comenzará a las ocho de la noche, tres horas antes que el decretado para este lunes.

“Estas protestas tienen poder y significado. Pero a medida que avanza la noche, vemos que los grupos los usan para incitar a la violencia y destruir la propiedad. Nuestra primera prioridad es mantener a las personas seguras, así que voy a extender el toque de queda hasta el martes. Comenzará a las 8 pm”, escribió de Blasio.

