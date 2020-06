“Valorant”, el videojuego que es un fenómeno tiene un personaje mexicano

Por fin el esperado videojuego “Valorant” de Riot Games, ya se encuentra disponible para todos a partir de este 2 de junio y cuenta con un personaje mexicano.

Durante estos últimos meses la empresa que también creó el famoso videojuego “League of Legends” y “Call of Duty” le dio los últimos retoques y su versión beta alcanzó los casi 3 millones de jugadores y acumuló 470 millones de horas vistas en la plataforma de transmisión Twitch.

Valorant es un “shooter” táctico y competitivo para PC que se juega en partidas de dos equipos con cinco personajes cada uno.

En cada partida, los jugadores podrán elegir a un agente con habilidades únicas que pelean en el campo de batalla de distintas formas.

Parte del elenco de estos competidores es “Reyna”, una agente proveniente de México. Se trata de un personaje letal del tipo Duelista, que cuenta con habilidades bastante útiles.

REYNA /// Mexico

"What hope do these criaturas have?"#VALORANT pic.twitter.com/inO8bR5cto

— VALORANT (@PlayVALORANT) May 30, 2020