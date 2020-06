Crecen pedidos para remover al alcalde de Nueva York por “incompetencia” durante saqueos

“Culpo al alcalde, 100 por ciento”, afirmó Mandeep Kumar, dueño de una tienda de celulares devastada en Midtown Manhattan.

“Todo lo que había allí, se lo llevaron… Llamamos al 911 cuatro veces, y nadie apareció. La quinta vez, nos salió una grabación”, dijo Kumar a Pix11.

La suya es una de diversas voces, incluyendo políticos de su mismo partido, opositores y comerciantes, que han formado un coro pidiendo la salida del alcalde Bill de Blasio, tras los violentos disturbios de la noche del lunes en Nueva York.

Sin sorpresas, una de los pedidos vino de Rudolph Giuliani, ex alcalde Republicano de NYC y abogado del mandatario Donald Trump, ambos frecuentes críticos de De Blasio, cuya hija Chiara fue detenida el sábado durante las protestas, de lo cual él dijo estar “orgulloso”.

El “Gobernador Cuomo debe eliminar Mayor diBlasio (sic). Está evitando que la policía de Nueva York tome las medidas que han evitado disturbios en el pasado”, escribió Giuliani en una serie de mensajes en Twitter ayer.

También desde el mismo partido Demócrata han llovido críticas: “Anoche se demostró que el alcalde ha perdido el control de la situación de una vez por todas. Si vamos a hacer cumplir un toque de queda esta noche a las 8 p.m., entonces la Guardia Nacional debe ser desplegada para ayudar con eso y sólo eso”, comentó ayer en Twitter el congresista (NY) Max Rose.

El mismo gobernador Andrew Cuomo también sugirió ayer el tema, al no ocultar su molestia porque el alcalde había rechazado el despliegue de la Guardia Nacional estatal para controlar los violentos desórdenes callejeros.

“¿Se puede desplazar a un alcalde? Sí. Un alcalde puede ser removido. No ha sucedido. No hay un precedente. Pero teóricamente es legalmente posible”, dijo Cuomo, agregando que ello sería contraproducente en este ya tan complicado momento.

El año pasado, durante su fallida participación en las primarias presidenciales Demócratas, el alcalde fue acusado de abandonar sus responsabilidad ausentándose con frecuencia de su oficina e incluso de la ciudad, lo que motivó pedidos de que renunciase o fuese destituido por Cuomo.

Un pedido en Change.Org creado el año pasado cobró fuerza en las últimas horas. De momento suma más de 70 mil firmas, con una meta de 75 mil.

Sobre una eventual salida, Freddi Goldstein, portavoz de De Blasio, respondió a New York Post: “El alcalde está enfocado en mantener a los neoyorquinos seguros y reabrir la ciudad, no en esta tontería que no representa los valores de esta ciudad”.

Previamente Goldstein también rechazó el pedido de llamar a otros efectivos: “NYPD es la mejor en su función. Conocen a los neoyorquinos y saben cómo vigilar nuestras calles para mantener a todos a salvo. No necesitan la ayuda de la Guardia Nacional”.

De Blasio asumió en 2014 y se encuentra en su segundo período como alcalde, previsto a terminar el 1 de enero de 2022.

Gov. Cuomo should remove Mayor DiBlasio. He is preventing the NYPD from taking the actions that have prevented riots in the past. Surely, you remember the Gigante report which helped me prevent riots under circumstances of long protests with many attempts to turn them violent.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) June 2, 2020