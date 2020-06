La mamá de Neymar pelea con su novio y el joven va al hospital

View this post on Instagram

Tiago Ramos e Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar, se envolveram em uma briga feia na noite desta terça-feira (02/06). Os vizinhos se assustaram com os gritos, e há relatos de que houve agressão física. Uma ambulância precisou ser chamada para socorrer o gamer. Vizinhos relataram para a Coluna do Leo Dias que o casal, que reatou o namoro recentemente, teve uma forte discussão com muitos gritos por volta das 20h. Durante a briga, também segundo vizinhos, Tiago ficou muito agressivo, acabou quebrando muitos vidros e se feriu no braço. Nadine, assustada, seguiu a ambulância de carro atrás do companheiro. Tiago Ramos já fora acusado de agressão na Espanha, em outubro do ano passado, pela balconista Rita Cumplido, de 44, que namorou o jovem de 23 anos antes de Nadine. Na ocasião, a espanhola registrou a queixa na delegacia e conseguiu uma medida protetiva contra o jogador. A reportagem procurou insistentemente o setor de comunicação de Nadine Gonçalves, que se manifestou apenas após a publicação deste texto. Em nota, a assessoria negou que tenha acontecido uma briga e tratou o episódio como um acidente doméstico. @leodias . . . . #tiagoramos #nadinegoncalves #nadine #babado #neymar #fofoca #quarentena #léodias