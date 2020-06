La “ridícula” iniciativa de Spotify en contra de la discriminación racial que indigna a usuarios

Ayer, Spotify anunció que estaría insertando 8 minutos y 46 segundos de silencio en las listas de reproducción y podcasts como participación en el “Blackout Tuesday”, una protesta en toda la industria musical por la brutalidad policial y en honor de la memoria de George Floyd.

8 minutos y 46 segundos es el tiempo que el policía de Minnesota, Derek Chauvin, se arrodilló sobre el cuello de George Floyd hasta que murió. Aunque bien intencionado, los críticos han llamado al gesto “hilarantemente vacío”.

There was a marketing meeting at Spotify where everybody pitched ways that the brand could engage with the news and the thing that won in the room was adding silence timed to match how long it took for a man to suffocate at the hands of a cop. Representation! https://t.co/f2t70bvsSG

— sweethearted peter (@nicefriend420) June 2, 2020