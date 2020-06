Manifestantes muestran heridas por pelotas de goma que les lanzó la policía

Siguen dándose casos extremos de violencia policíal en un intento de silenciar y diseminar las concentraciones masivas de personas que protestan por la muerte de George Floyd en todo Estados Unidos.

Durante el fin de semana, el 31 de mayo, se compartieron videos que mostraban a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley empujando a personas, muchas de ellas vulnerables, al piso, presionando sus rodillas contra el cuello de los manifestantes y usando balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes.

Poco después, comenzaron a surgir fotos que mostraban el tamaño de las balas de goma disparadas contra los manifestantes, así como la verdadera extensión del daño causado por esos artefactos.

Las balas de goma se consideran un método no letal de control de multitudes. Si se dispara a una distancia lo suficientemente larga y se dirige hacia las extremidades inferiores de las personas, como el muslo, como se pretendía, no deberían romper la piel y solo deberían provocar un hematoma.

Sin embargo, cuando se dispara a una distancia demasiado corta o al objetivo equivocado, la cara, por ejemplo, las balas pueden ser extremadamente peligrosas y, en algunos casos, incluso letales.

Se han compartido en línea casos como este, que ocurrieron durante las protestas actuales. Agentes de policía fueron acusados ​​de disparar a manifestantes pacíficos e incluso periodistas a corta distancia con las balas de goma.

En Los Ángeles, Adolfo Guzmán-López, reportero de KPCC, recibió un golpe en la garganta:

I just got hit by a rubber bullet near the bottom of my throat. I had just interviewed a man with my phone at 3rd and Pine and a police officer aimed and shot me in the throat, I saw the bullet bounce onto the street @LAist @kpcc OK, that’s one way to stop me, for a while pic.twitter.com/9C2u5KmscG

Guzmán-López tampoco fue el único periodista en ser atacado. Josh Sanders, reportero de 12 News en Arizona, fue golpeado por otra bala de goma.

This is a picture of what the rubber ball looks like that Phoenix Police fired in our direction earlier hitting me in the left thigh. #12News pic.twitter.com/uvsci1laop

Afortunadamente, la bala lo golpeó en el muslo, donde es menos probable que causen daños realmente graves, aunque sí le rasgó la piel.

Linda Tirado, una fotógrafa y autora independiente, quedó permanentemente ciega de su ojo izquierdo después de que la policía le disparó en la cara con una de las balas de goma en Nashville.

Hey folks, took a tracer found to the face (I think, given my backpack) and am headed into surgery to see if we can save my left eye

Am wisely not gonna be on Twitter while I’m on morphine

Stay safe folks pic.twitter.com/apZOyGrcBO

— Linda Tirado (@KillerMartinis) May 30, 2020