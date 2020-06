Operan con éxito a la actriz Cecilia Romo

La actriz fue intervenida de la vesícula tras vencer el Covid-19, una hemorragia pulmonar y, hace unos días, a una bacteria de nombre E. Coli

Luego de una hora de permanecer en el quirófano, la actriz Cecilia Romo salió sin ninguna complicación.

“La operación fue un éxito rotundo. Me llamó el doctor para decir que la operación de mamá había salido muy bien. No hubo sangrado, las incisiones fueron muy pequeñas, retiraron vesícula bien.

“Mamá superó esta prueba también. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias por las oraciones! ¡Seguimos triunfando!”, dijo Claudia.

La estrella de ‘Como Tú No Hay 2’ y ‘Prófugas del Destino’ ingresó este martes al quirófano a las 15:00 horas.

“Con el corazón pesado tuvimos que autorizar una nueva operación para retirarle la vesícula biliar que ya no le sirve.

“A mí me hubiera encantado no hacerle una operación más, pero los médicos recomiendan que mi mamá está lo suficientemente fuerte para resistir la operación, pero me da mucho nervio“, afirmó Claudia en entrevista.

La actriz, quien ha permanecido dos meses en el nosocomio, logró vencer el Covid-19, una hemorragia pulmonar y, hace unos días, a una bacteria de nombre E. Coli (Escherichia coli).

“Ayer (lunes) en la noche que hablé con el médico, me dijo que mi mamá había estado grave, es un milagro que haya logrado recuperarse y estar en condiciones estables para hacer una operación.

“Si la hacemos ahora, en un tiempo futuro ya no se le tendrá que hacer ninguna otra operación, podrá evitar los hospitales”, dijo.

La hija de la actriz pidió al público más donaciones de sangre para combatir la anemia que le detectaron recientemente.

POR: Froylan Escobar Lara