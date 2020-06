Policía al norte de California mata a tiros a un hispano desarmado

Un hispano de 22 años murió la madrugada del martes al ser baleado por un agente de la Policía de Vallejo, una ciudad al norte de la Bahía de San Francisco.

El hecho ocurrió a las 12:30 a.m. del martes cuando agentes respondieron a una emergencia por saqueos en una farmacia Walgreens. Un policía disparó cincos veces al creer que un hombre iba a subir a uno de dos vehículos sospechosos que estaban siguiendo.

El hispano fue identificado como Sean Monterrosa, residente de San Francisco. El jefe de Policía Shawny Williams dijo que el agente que disparó creyó que el individuo tenía un arma de fuego en la cintura. Después se dieron cuenta que se trababa de un martillo.

Monterrosa estaba de rodillas en el momento que fue baleado, según Williams, quien agregó que el fallecido tenía récord criminal. No se han revelado imágenes del incidente.

