UCLA critica a LAPD por haber usado el estadio Jackie Robinson como cárcel temporal sin su permiso

La Universidad de California de Los Ángeles, UCLA, manifestó su rechazo a la decisión del Departamento de Policía de Los Ángeles de trasladar a los arrestados al estadio Jackie Robinson.

“Estamos preocupados por el uso del estado Jackie Robinson como cárcel temporal. Esto fue hecho sin el permiso y sin conocimiento de UCLA”, manifestó la universidad en un mensaje compartido en Twitter la noche del martes.

We’re troubled by accounts of Jackie Robinson stadium being used as a “field jail.” This was done without UCLA’s knowledge or permission. As lessee of the stadium, we informed local agencies that UCLA will NOT grant permission should there be a request like this in the future.

“Como propietarios del estadio, le informamos a las autoridades locales que la UCLA no otorgaría permiso para esto si hubiera una solicitud similar en el futuro“, agregó el comunicado.

Según informaciones, la LAPD habría trasladado a cientos de detenidos al estadio en varios autobuses en los cuales no se cumplía con el distanciamiento social.

I was arrested during a peaceful protest on June 1. UCLA has converted a COVID testing site into a field headquarters for the polIce to process arrestees at Jackie Robinson Stadium. This was my experience:

I was among the first arrested in a crowd of about one hundred.

— Jackson (@awyeahyeehaw) June 2, 2020