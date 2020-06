¡De vuelta a la duela! Ya hay fecha para el regreso de la NBA

Después de casi tres meses de inactividad debido al parón por el coronavirus, se aproxima el momento de ponerse los tenis, encerar la duela y apuntar a la canasta, pues ya hay fecha para el regreso de la NBA.

Este jueves se llevó a cabo una junta con los dueños de las franquicias y se tomó la decisión de reanudar la temporada 2019-2020 el próximo 31 de julio con 22 equipos en Orlando, esto tras una votación con 29 votos a favor y solo uno en contra.

Breaking: The NBA’s Board of Governors has voted to approve the league’s 22-team format to restart the 2019-2020 season in Orlando, source tells @wojespn. pic.twitter.com/tvhwEoT3To

— SportsCenter (@SportsCenter) June 4, 2020