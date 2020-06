“Inhumano” y “racista”: piden a TikTok que remueva contenido del “George Floyd Challenge”

Una petición en línea le exige a la plataforma de videos TikTok que remueva el contenido que hace referencia al “George Floyd Challenge”.

Desde hace días, usuarios de redes sociales han compartido imágenes en las que aparecen simulando el procedimiento bajo el que el agente blanco Derek Chauvin sometió al afroamericano, que culminó en su muerte.

El reto que se ha vuelto viral ha sido interpretado por decenas de cibernautas como una burla a la muerte de Floyd, caso que ha provocado masivas protestas en la mayoría de los estados de Estados Unidos y otros países por el nivel de brutalidad policiaca que conllevó.

“Que TikTok remueve todo el contenido relacionado al ‘George Floyd Challenge'”, indica el encabezado de la campaña en Change.org.

“Hay un desafío actualmente muy popular en la aplicación Tik Tok. Se le conoce como el ‘George Floyd Challenge’’. Muestra a adolescentes (blancos adolescentes) presionando con sus rodillas a otros jóvenes con una gran sonrisa Esto es un reto racista e inhumano y necesita ser borrado de TikTok INMEDIATAMENTE”, plantea la solicitud.

Pero no es solo en esa plataforma en la que circulan fotos de jóvenes, principalmente blancos, sometiendo a otros con sus rodillas en el suelo como si se tratara de un juego.

Contenido similar puede ser divisado en redes como Twitter, Facebook e Instagram; aunque muchos son en repudio a las publicaciones originales.

Hace una semana, un entrenador escolar en Washington fue despedido de su empleo por compartir en Facebook imágenes en las que aparece siendo sometido por un joven como se le ve a Floyd en un video de la intervención en Minneapolis.

How is possible that people is dying outside,whole afro community are finally saying out loud,that #EnoughIsEnough , and we’re fighting for our rights & demanding a social change of how power works. You came with this disgusting challenge #GeorgeFloydChallenge ? OUTRAGEOUS. pic.twitter.com/cfZAG7uvmK

Twitter. Find these fools. Call them out. We need to know what kind of absolute morons thought they could do this and get away with it. These men are the problem. Find them. I don’t condone violence, but there need to be repercussions for their actions. #GeorgeFloydChallenge pic.twitter.com/DQdATBQU6X

— Bluest Knight (@DaBluestKnight) June 2, 2020