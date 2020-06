La acción sobre la que insiste el IRS para que solicites el cheque atrasado de estímulo

El IRS asegura que la herramienta "Non-Filers", que estará activa hasta el 15 de octubre, es la manera más fácil de agilizar el trámite

El Servicio de Rentas Internas (IRS) indicó, mediante un comunicado de prensa este miércoles, que la herramienta “Non-Filers” para beneficiarios del “Pago de Impacto Económico” que aún no han recibido el cheque de estímulo continuará disponible hasta el 15 de octubre.

La aplicación podría reducir el tiempo de espera de algunos recipientes del incentivo a los que aún no les ha llegado el dinero debido a que el IRS no cuenta con información personal suficiente para tramitar el pago.

La oficina exhortó a personas sin hogar o que no están obligadas a declarar impuestos a que utilicen la herramienta para ayudar a agilizar el pago correspondiente.

“Para ayudar a las personas que normalmente no declaran impuestos, el IRS creó la herramienta ‘Non-Filers’, disponible en inglés y en español, en colaboración con ‘Free File Alliance’. La herramienta está designada para personas con ingresos menores a $24,400 para matrimonios, y $12,200 en el caso de individuos. Esto incluye parejas e individuos que no tienen hogar. Las personas pueden cualificar (para el pago), aún cuando no tengan ingresos o trabajo…”, indicó la oficina en su sitio web.

El IRS aclaró, sin embargo, que personas que deben radicar planillas han estado usando la herramienta sin que les aplique.

Cabe señalar que la herramienta en línea no ha estado exenta de fallas.

En muchos casos, usuarios se han quejado de que el servicio arroja un mensaje de error en lugar de ofrecer una respuesta clara sobre los procedimientos.

El Departamento del Tesoro también especificó ayer sobre los beneficiarios que aún no han recibido el cheque de estímulo y las razones. Aquí puedes obtener la información.