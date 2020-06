La tormenta Cristóbal puede acercarse a la costa sur de EE.UU. con fuerza de huracán

La tormenta tropical Cristóbal, el tercer sistema tropical llamado de la temporada de huracanes en el Atlántico, tocó tierra en el sureste de México en la madrugada del miércoles y se pronostica que continuará azotando el país y partes de América Central con fuertes lluvias y vientos racheados hasta el fin de la semana.

Cristóbal entró a tierra alrededor de las 8:30 a.m. del miércoles cerca de Atasta, México, justo al oeste de la ciudad de Ciudad del Carmen en el estado de Campeche. Al momento de tocar tierra, se informaron vientos máximos sostenidos de 60 mph.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) dijo que la tormenta se debilitó a vientos sostenidos máximos de 45 mph y se hallaba estacionaria a unas 20 millas al sur de Ciudad del Carmen.

Here are the Key Messages for Tropical Storm #Cristobal for Wednesday night. The latest advisory is at https://t.co/tW4KeGdBFb and US local weather information is at https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/aipcQoxuL2

