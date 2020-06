No se soportan: la dura rivalidad entre Floyd Mayweather Jr. y ‘Canelo’ Álvarez

'Money' venció al mexicano en 2013 por decisión mayoritaria

El 14 de septiembre de 2013 Floyd Mayweather Jr. y el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se subieron al ring por el título mundial de peso superwelter, pelea que terminó ganando “Money” con comodidad.

La rivalidad entre ambos peleadores no quedó en el cuadrilátero y a través de los años, se han enfrascado en declaraciones polémicas, dejando entrever que no se soportan.

Mayweather se burla constantemente por su victoria ante el mexicano, la cual dice que no le dio ninguna dificultad. Y esto último es cierto no obstante que el triunfo de “Money” quedó registrado como decisión mayoritaria.

“¡El Canelo fue muy fácil! Le llamamos Ca-lose-o. El único que me puede vencer soy yo”, comentó el exboxeador recientemente en una gira promocional en Inglaterra.

De igual forma, Floyd minimizó el contrato que el “Canelo” firmó con DAZN en el que ganaría la cantidad de $365 millones de dólares por cinco años, y apuntó que eso él lo gana en una sola noche.

“No importó si Canelo Álvarez se comió un filete con sustancias o no esa noche, ¡esa fue la pelea más fácil de mi carrera! Conor McGregor es un peleador mucho mejor que el tramposo de Canelo. A mí me lleva 36 minutos o menos ganar más de 300 millones de dólares. A mí me lleva una noche y un combate lo que tú harás en cinco años y 11 peleas. Entonces, ¿quién sigue ganando?”, atacó Mayweather.

Por su parte, “Canelo” ha demostrado interés por tener una revancha y el año pasado acusó que Mayweather estaba más interesado en los peleadores de las artes marciales mixtas que en él.

“Siempre me lo he imaginado (la revancha contra Mayweather), pero más que una derrota es un aprendizaje… Me encantaría, pero no creo que él está volteando para acá”, aseguró el mexicano.

Aun y con todas las burlas, Álvarez sacó su lado humano y lamentó el fallecimiento de la expareja de “Money”, Josie Harris, ocurrido en marzo pasado, mandándole un sentido mensaje que el propio Mayweather respondió de buena forma.

¿Será que se acabaron los ataques?

Thank you for your support. Keep up the great work! — Floyd Mayweather (@FloydMayweather) March 16, 2020

Aunque el lugar de Mayweather es imposible de llenar, ‘Canelo’ se ha convertido en el boxeador que se lleva las miradas tras el retiro de ‘Money’. A sus 29 años, el mexicano ha logrado un récord de 53 victorias, una derrota (precisamente ante Floyd) y dos empates en 56 peleas, mientras que el estadounidense tuvo 50 victorias en 50 peleas hasta su retiro en 2017 cuando tenía 40 años de edad.

Álvarez ha ganado nueve títulos en cuatro diferentes divisiones, mientras que Mayweather ganó 10 en cinco divisiones.