Anahí responde si tiene planes de regresar a los escenarios

A sus 37 años, la actriz y cantante disfruta su vida como mamá por lo que responde si le gustaría retomar su carrera

Estar 35 años bajo los reflectores y el escrutinio público le ha enseñado a Anahí a no tomarse lo que se dice de ella como algo personal.

La actriz y cantante conoce a la perfección el medio en el que debutó cuando era una niña de 2 años en el programa Chiquilladas.

“¡Claro! Imagínate todo lo que he pasado en tantos años en los medios, desde muy chiquita me tocó salir adelante de mil cosas y aprender a no tomarme nada personal“, aseguró la artista en entrevista vía correo electrónico.

Por eso a sus 37 años, cumplidos el pasado 14 de mayo, la ex RBD se toma con humor el alboroto que algunas veces causan en redes sociales sus publicaciones, como el video de la receta de sus famosas enfrijoladas.

Anahí se da el lujo de reírse de sí misma y también de la cantidad de memes que se pueden generar de ella.

“¡Jaaaa! ¡Qué te puedo decir! Me he reído como nunca. Ese video estaba desde hace tiempo en mi página ANbyanahi.com, donde hay muchas recetas, prácticas de yoga y rutinas de ejercicio que subí cuando estaba embarazada”, compartió.

“La verdad, jamás pensé que pasaría todo esto. ¡Me gané a pulso todos los memes! Tienen toda la razón, jajaja. No hay justificación alguna”, agregó.

El mes pasado se hizo viral un video que realizó en 2019 y que volvió a compartir para enseñarle a sus seguidores cómo preparar unas enfrijoladas con tortilla de nopal, frijoles y queso. Pero su receta no resultó efectiva porque le faltó calentar las tortillas por lo que se rompieron cuando las enrolló.

La actriz fue criticada por su receta, además dio motivos para hacerle varios memes.

Pero la esposa del ex Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, está feliz en el terreno personal. El pasado 2 de febrero fue mamá por segunda vez con la llegada del pequeño Emiliano.

Su primer hijo, Manuel Velasco Puente, tiene 3 años de edad recién cumplidos.

“Son lo mejor de mi vida, por ellos todo tiene sentido y es gracias a ellos que no pierdo nunca la esperanza“, indicó.

Anahí no dudó en señalar que vive a plenitud esta etapa de su vida.

“Me siento profundamente agradecida por la familia que hemos construido juntos. Manuel y mis dos bebés son lo más hermoso que tengo en la vida“, declaró.

En estos días de encierro por la contingencia por el Covid-19, Anahí celebró un cumple distinto.

“Me tocó pasar mi cumpleaños, como a muchos, en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Pero gracias a Dios con salud y junto a mi familia que es lo que más amo“.

Esta cuarentena le ha dejado aprendizaje, pero también hay días en los que se ha puesto sentimental.

“Como seguramente a todos nos ha pasado. A todos nos cambió la vida de un día al otro. Jamás imaginamos que algo así pasaría, tener un bebé recién nacido y uno de 3 años y ver sus ojitos llenos de luz… a veces es inevitable pensar: ¿Qué mundo les espera?“, declaró.

Enrolada en su papel de mamá, ¿será que la ex integrante de RBD desee volver en algún momento a los escenarios?, se le cuestionó.

“Te voy a ser muy honesta, estoy en un momento en la vida en el cual voy a hacer lo que me haga feliz, lo que me haga sentir plena y me dé alegría. De eso se trata la vida“, respondió.