Cómo preparar el mejor arroz con pollo al curry

Arroz dorado con mucho sazón, delicioso pollo con yogur hecho en el sartén; y para decorar, cebollas encurtidas

Puedes convertir un clásico de la cocina casera como el arroz con pollo, en un plato aún más delicioso de lo que ya es, gracias a la variedad de especias del curry y sumar el jengibre, se elevará su sabor de una manera que te sentirás orgullosa de tu preparación.

Si quieres más razones para preparar este arroz dorado, considera que con pocos elementos puedes hacer una comida abundante, la siguiente razón es que pasarás menos de una hora en la cocina, importante si tienes el tiempo limitado; la última razón es que es de preparación sencilla y aprovecharás ese pollo en el congelador.

Al cálido y delcioso sabor del arroz y pollo, le agregarás la textura crujiente y fresca de cebolla encurtida.

Anímate a prepararlo, obtendrás proteína, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes en un solo plato, es muy completo.

Esta es una receta Delish, si no tienes algún ingrediente, no te preocupes, recuerda que siempre hay la opción de sustituir. Por ejemplo: usa cebolla blanca en lugar de cebolla morada; leche evaporada o de soya si no tienes de coco.

Ingredientes

(4 porciones)

1 c. arroz basmati blanco crudo, enjuagado

4 porciones de pechuga sin piel ni hueso

1/4 c. aceite de oliva virgen extra

3 dientes de ajo rallados

1 cucharada de jengibre rallado

2 1/2 cucharadas polvo de curry

1 cebolla morada mediana

1 lata de leche de coco

Jugo de 1 lima

2 tazas de espinacas frescas empacadas

2/3 de taza de yogur griego normal

1/2 cucharadita pimienta de cayena (opcional)

Sal

Cilantro para decorar

Preparación

Corta en rodajas finas 1/4 de la cebolla y colócalas en un tazón mediano.

Agrega el jugo de lima, la sal y revuelve.

Pica la cebolla restante y reserva.

Calienta 2 cucharadas de aceite a fuego medio en una cacerola.

Agrega la cebolla picada y cocina por 5 minutos hasta que estén suaves, incorpora la mitad del ajo, la mitad del jengibre, una cucharada de curry en polvo y cocina 1 minuto más.

Incorpora la leche de coco y cocine a fuego lento; luego agrega el arroz. Baja el fuego, tapa y cocina entre 15 a 17 minutos, hasta que el arroz esté tierno.

Cuando el arroz esté cocido.

En un tazón combina el yogurt, el ajo restante, el jengibre, el curry en polvo, y la pimienta. Condimenta con una pizca de sal.

Unta la mezcla en las pechugas y cocina con un poco de aceite en un sartén a fuego medio, hasta que estén ligeramente doradas. Déjalas reposar 5 minutos y rebana las piezas.

Sirve el arroz y el pollo decorado con las cebollas y el cilantro; acompaña con las espinacas.

¡Disfruta!