Descartan a Gennady Golovkin para pelear con “Canelo” Álvarez este año, ¿quién podría ser su rival entonces?

En Golden Boy Promotions aseguran que Saúl quiere pelear en septiembre, pero la gran pregunta es ¿contra quién?

Ahora que “Canelo” está dispuesto a pelear sin público en septiembre, en Golden Boy Promotions ya se encuentran buscándole un rival y hay varios candidatos, el único que está descartado hasta el momento es Gennady Golovkin.

El presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez, dijo que Canelo Álvarez está dispuesto a pelear sin la presencia de aficionados, en septiembre. "Sí, por el momento Canelo está abierto a pelear en septiembre sin fanáticos. En realidad, estamos discutiendo todos los detalles" pic.twitter.com/7ikom7vXYS — UcDeportesymas (@UDeportesymas) June 4, 2020

La poderosa razón de la negativa, de acuerdo con Eric Gómez, el presidente de la promotora, es que las condiciones sanitarias difícilmente permitirían realizar peleas con público, y sin gente la función no sería redituable.

“Con Golovkin no”, dijo Gómez a ESPN. “En lo económico no es conveniente hacerlo sin público, las dos peleas significaron una taquilla muy grande en Las Vegas y no sería conveniente hacer sin público esa pelea, pero veremos cuándo, cuando se pueda hacer con público, ambos están abiertos a pelear, pudiera ser hasta 2021”, mencionó.

Golden Boy Prez: Canelo Has 5 or 6 Options – GGG is Not One! https://t.co/G54XqyWHOj pic.twitter.com/Doz1uCMsVY — BoxingScene.com (@boxingscene) June 5, 2020

Con esta opción descartada, al pelirrojo aún le quedan 5 o 6 opciones que, según el mismo medio, son Caleb Plant, Jaime Munguía, Billy Joe Saunders, David Benavidez, David Lemieux y Sergey Derevyanchenko, aunque ninguno está confirmado y, al final, el campeón mexicano será quien decidirá a quién quiere enfrentar.

“Hay cinco o seis rivales, no hay uno que suene mejor que el otro. Hay varios que se han mencionado, pero Saúl va a decidir con quién quiere pelear. Apenas estamos viendo rivales, pero no hay ofertas, vimos que salieron unas notas, pero no son ciertas, no hay nadie, no hay ofertas, son los mismos rivales, los mejores del mundo, algunos de ellos campeones”, explicó el mandamás de GBP.

'Canelo' Álvarez y Sergiy Derevyanchenko podrían enfrentarse el 14 de septiembre y por lo tanto aplazar la trilogía con Gennady Golovkin para mayo de 2021 pic.twitter.com/lc6RTJzGT3 — Rodrigo Peguero (@rodrigopeguero) June 4, 2020

Sin embargo, el presidente de la promotora aclaró que no es tan sencillo como pedir y ya, porque debido a la pandemia, entran otros factores que escapan de sus manos, como la imposibilidad de mover a los boxeadores de un país a otro para enfrentarlos.

“Las fronteras no están abiertas y no puede viajar la gente libremente como antes, es otro aspecto que tenemos que ver”, finalizó.