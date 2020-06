Francisca Lachapel comparte en Despierta América su sueño de ser mamá

View this post on Instagram

Gracias @peopleenespanol @armandocorrea por incluirnos en la lista de los #50másbellos sobretodo por ser una edición tan especial en la que se reconoce y honra a los verdaderos héroes, esos hombres y mujeres que en medio de esta pandemia salen día a día a trabajar para que el resto nos podamos quedar en casa. Gracias!! ❤️😍🥰