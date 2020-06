Por culpa de su esposa racista, compañero de “Chicharito” Hernández se queda sin trabajo

Las declaraciones racistas de su esposa le costaron el empleo al mediocampista del LA Galaxy Aleksandar Katai, ya que fue liberado este viernes.

La noticia llegó mediante un escueto comunicado del club, que en una línea anunció que el club y el jugador llegaron a un acuerdo para finalizar el contrato que los unía.

The LA Galaxy have parted ways with Aleksandar Katai. pic.twitter.com/mcu0fTreC8

— LA Galaxy (@LAGalaxy) June 5, 2020