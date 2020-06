Stephen Jackson promete cuidar a la hija de George Floyd de por vida

Stephen Jackson, ex jugador de la NBA, que era un amigo cercano de George Floyd, ha prometido cuidar de la hija de seis años de George Floyd, Gianna.

Jackson, quien consideraba a Floyd su hermano, ha estado ofreciendo declaraciones poderosas a los medios y manifestantes desde que Floyd fue asesinado la semana pasada después de que un oficial de policía se arrodilló sobre su cuello durante ocho minutos.

Y en una conferencia de prensa, Jackson prometió cuidar a la hija de Floyd, frente a Roxie Washington, madre de la niña.

“[…] Hay muchas cosas que dijiste que él va a extrañar, pero yo voy a estar allí”, dijo Jackson, volteando hacia Washington.

Stephen Jackson holding up George Floyd’s daughter, Gianna, as she says “Daddy changed the world.”

(via chrisstewart_esq_/Instagram) pic.twitter.com/MnxtbrKfaX

— SportsCenter (@SportsCenter) June 3, 2020