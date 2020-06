Twitter borra video que homenajea a Trump

La Guerra entre Twitter y Donal Trump contiúa ya que la red social volvió a borrar un tuit con un video publicado por una de las cuentas encargadas de la campaña de Trump para la presidencia llamada @TeamTrump.

El video, de casi cuatro minutos de duración, muestra imágenes de las protestas tras la muerte de George Floyd, acompañadas de una narración del presidente en la que critica a los activistas por promover la violencia durante las protestas.

Twitter no ha eliminado el tuit por completo, pero sí el video, dejando en su lugar una advertencia indicando que el contenido se ha suprimido por violar los derechos de autor.

La cuenta de campaña de Trump criticó la medida en un tuit publicado horas después. “Twitter y @Jack están censurando este mensaje alentador y unificador del presidente Trump después de la tragedia de #GeorgeFloyd”, tuiteó la campaña, adjuntando un enlace de YouTube en el que se puede ver el video.

Twitter and @Jack are censoring this uplifting and unifying message from President Trump after the #GeorgeFloyd tragedy.

The same speech the media refused to cover.

Here is the YouTube link.

WATCH AND MAKE IT GO VIRAL: https://t.co/7V72z7JiKm https://t.co/xBgkc1bvPm

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) June 4, 2020