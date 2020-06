10 años de cárcel a hombre por prender en fuego a desamparado en calle de Inglaterra

Un hombre que prendió en fuego a un desamparado en una calle de Inglaterra el día de Año Nuevo deberá cumplir 10 años de prisión por el crimen.

La cadena BBC reportó ayer que David Weir, de 53 años, roció líquido inflamable sobre Thomas Smith, de 30, antes de incendiarlo, cuando la víctima permanecía sentada en el exterior de un restaurante de comida rápida McDonald’s en la calle George, de Luton.

La prueba ventilada en la Corte Real de Luton confirmó que Weith “sumergió a Smith en una bola de fuego alrededor de su cabeza y cuerpo”.

La víctima sobrevivió al ataque gracias a las “heroicas acciones del público que se apresuró a ayudar”.

El acusado había regresado a la zona central del pueblo en busca de Smith un día después de haber tenido un altercado verbal con él que le advirtió que regresaría a buscarlo.

El ataque fue captado por cámaras de seguridad en la zona. En declaraciones inmediatamente después del hecho, Smith – quien tuvo que ser tratado en la unidad de quemados- expresó a policías que “el nivel de violencia y agresión fue tan extremo que yo estoy seguro que intentaba matarme”.

