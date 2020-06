Alejandra Espinoza confirma que su hermana enfermera se contagió de COVID-19

Este domingo en 'Sal y Pimienta' estarán las dos para contar lo que están viviendo

Hace unos días, es su cuenta de de Instagram, Alejandra Espinoza compartió el orgullo que siente por su hermana Haydee, quien es enfermera y está en México en el frente de batalla atendiendo pacientes con coronavirus. Pues lamentablemente, hoy confirma que ya es una de las contagiadas de COVID-19.

“Les presento a Haydee, la mayor y más valiente de mis hermanas. Ella es parte de la comunidad de enfermeros que están arriesgando sus vidas actualmente para salvar la de las demás. No saben cuánto admiro su dedicación y su fuerza”, escribía en ese momento Alejandra sobre su hermana.

Esta noche en ‘Sal y Pimienta’, a las 10:30/ 9:30 PM Centro por Univision ambas, Alejandra y Haydee, hablarán con Lourdes Stephen para contarles todo lo que están viviendo como familia, y lo que sienten al no poder estar juntas enfrentando esta prueba tan difícil.

Haydée trabaja en la Clínica 20 de Tijuana, México, la misma que en su momento denunció Eugenio Derbez y que causó tanta polémica.

En entrevista con nosotros, Alejandra nos hizo una valiente revelación sobre ese tema:

“Mi hermana trabaja en la Clínica 20 la del video que subió Eugenio Derbez… Pues ella nos dice muchísimas cosas que, desafortunadamente, no puedo compartir porque mi hermana trabaja ahí y pone en riesgo su trabajo, pero sí pasan y tristes y cosas que lamentablemente el gobierno no dice y ella (está) asustada. A mí me molesta, uno no debería de trabajar con miedo, uno debe ir a trabajar segura de que vas a estar bien”, nos dijo y continuó.

“Mi hermana a tenido que hacer fila de 2, 3, 4 horas para comprar sus propias caretas, porque no sabe si cuando llegue a trabajar le van a dar, no sabe cuántas veces se las van a cambiar, entonces le ha tocado cuidarse ella mientras esta trabajando… Tú debes ir con la seguridad de que te van a proteger a ti para tu poder proteger a los demás. Es muy triste y no es en la única clínica que pasa, después de lo que sucedió, yo compartí el video de Eugenio Derbez, yo hice un video también, me han escrito clínicas de diferentes lugares de México, clínicas en Guadalajara, en Guanajuato, clínicas de un montón de lugares en México en donde esta pasando lo mismo”.