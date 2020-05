Alejandra Espinoza presentó a la más valiente de su familia: una doctora que lucha contra el coronavirus

View this post on Instagram

Les presento a Haydee la mayor y mas valiente de mis hermanas❣️ es parte de la comunidad de enfermeros que están arriesgando sus vidas actualmente para salvar la de las demás. No saben cuánto admiro su dedicación y fuerza. Por eso y por toda la admiración que le tengo tanto a ella como a todos los enfermeros que nos cuidan hoy y siempre, estoy súper contenta de compartirles la nueva campaña #HealingHands de mi familia de @aveenous. Además de hacer una donación al American Nurses Foundation, están haciendo un llamado a que compartamos a todos aquellos enfermeros que han tocado nuestros corazones recientemente, para que sientan ese cariño y agradecimiento de parte de nosotros ❤. ¡Así que, compártanlos usando el tag #HealingHands! 🥰