Bruce Maxwell, el Colin Kaepernick de las Ligas Mayores que se exilió en el béisbol mexicano por protestar

Hace casi tres años, el entonces catcher de los Athletics de Oakland, Bruce Maxwell, se unió a la lista de deportistas de origen afroamericano que siguieron el ejemplo de Colin Kaepernick en protesta por el racismo sistémico que se vive en los Estados Unidos hincándose durante el himno nacional previo a un partido de temporada regular; sin embargo, el exligamayorista se sintió abandonado en su lucha y debió buscar el sustento en el béisbol mexicano.

Hoy, que el tema ha vuelto a la mesa de discusión debido a la muerte de George Floyd, el ciudadano afroamericano quien falleciera víctima de abuso policial, el receptor aún reprocha dónde estaba la indignación social cuando él y otros personajes alzaron la voz y arriesgaron sus carreras por combatir al racismo.

“La diferencia ahora es que todo el mundo se sube al barco, los deportistas, la gente que apoya cómo Colin Kaepernick hizo lo suyo, algunos que apoyaron cómo hice lo mío. Lo hicimos de manera pacífica y el propósito ahora se ve como genuino, un problema legítimo en América”, comentó Maxwell para el podcast A Plus del San Francisco Chronicle.

Ex-A's catcher Bruce Maxwell: 'Where was this support' when he protested racism? And much more: https://t.co/lD8fiOKFHp

— Susan Slusser (@susanslusser) June 4, 2020