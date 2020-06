“Distanciamiento Social”, “Aplanar la Curva” y “Dr. Anthony Fauci”, los nuevos nombres de caballos de carreras

La pandemia por el COVID-19 no solo ha traído incertidumbre en la salud pública en todo el mundo con más de 400 mil muertes e incalculables pérdidas económicas, también ha llegado con nuevos términos y nombres que en tan solo unos días se han instalado en el lenguaje cotidiano de las personas.

El gremio en las carreras de caballos en los Estados Unidos, fiel a su costumbre de ponerle a los equinos nombres que se caractericen por su originalidad, ha llegado con una serie de ejemplares “bautizados” con términos relativos al coronavirus.

A horse named after Dr. Anthony Fauci made its debut and finished second at a race in Belmont Park in New Yorkhttps://t.co/QZqVfxr6pE

— WION (@WIONews) June 5, 2020