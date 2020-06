Inmigrantes en cárcel de ICE son fumigados con pesticida hasta 50 veces al día

Cuando el presidente Donald Trump sugirió de forma irresponsable inyectar desinfectante o aplicar blanqueador o cloro como tratamiento contra el coronavirus, hubo quienes se lo tomaron muy en serio, como los administradores de algunas de las cárceles para inmigrantes detenidos por la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Y es que inmigrantes recluidos en dos centros de detención de ICE han denunciado que todos los días son prácticamente fumigados con un desinfectante que les causa irritación de piel y ojos, sangrado de nariz, náuseas y dolores de cabeza.

Una de esas cárceles es la que se ubica en Adelanto, California, donde los testimonios recabados por las organizaciones Inland Coalition for Immigrant Justice y Freedom for Immigrants señalan que la fumigación con químicos se realiza cada 15 o 30 minutos, hasta 50 veces al día.

Las organizaciones enviaron el pasado 21 de mayo una carta de denuncia al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a GEO Group, la empresa privada que administra la cárcel, en la que señalan que los inmigrantes detenidos están siendo expuestos a peligrosos químicos.

“El aerosol desinfectante que están utilizando en las instalaciones no está haciendo daño”, refiere uno de los testimonios en la carta. “Todos han sangrado de la nariz, tiene los ojos irritados, dolores de cabeza y de huesos”.

El desinfectante que utilizan en esta cárcel para inmigrantes ha sido identificado como HDQ Neutral fabricado por la compañía de productos químicos Spartan Inc.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) clasifica el HDQ Neutral como un pesticida que causa daño irreversible a los ojos y quemaduras en la piel.

La EPA recalca que se trata de un químico altamente nocivo si se ingiere, inhala o absorbe por la piel, por lo que se debe evitar respirar el vapor que produce al ser rociado y prevenir el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Spartan Inc. advierte que el mal uso de su producto puede causar daño permanente a los ojos, malestar nasal, tos, daño a las vías respiratorias y reacciones alérgicas en la piel, además quemaduras, hinchazón, enrojecimiento, dolor y ampollas.

En la hoja de datos de seguridad del HDQ Neutral, el fabricante indica que debe utilizarse únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado, además de que se requiere de equipo de protección personal para aplicarlo.

Sin embargo, los detenidos aseguran que todos los días están respirando y teniendo contacto con el químico que queda impregnado en las superficies y pulverizado en el ambiente por toda la cárcel, la cual es un espacio cerrado sin ventilación, mientras que el personal de la cárcel utiliza guantes, mascarillas y gafas cuando llevan a cabo la fumigación.

“Los guardias han comenzado a rociar este producto químico en todas partes, en todo, todo el tiempo. Causa una reacción terrible en nuestra piel. Cuando solicitamos asistencia médica, simplemente nos dan un poco de crema. Cuando me sueno la nariz, sale sangre. Nos están tratando como animales. Una persona se desmayó y fue sacada, no sé qué les pasó. No hay aire fresco”, dijo otro de los detenidos en la cárcel de Adelanto, donde se encuentran recluidos alrededor de 1,300 inmigrantes.

La otra cárcel de ICE donde se ha reportado el uso de desinfectante que afecta a los detenidos es el ubicado en el condado Glades, en Florida.

El 23 de mayo la organización Friends of Miami-Dade Detainees presentó una queja formal ante la Oficina de los Derechos y Libertades Civiles del DHS sobre el uso de un producto llamado “Mint Disinfectant”.

Wendy King, representante de la organización, dijo que el químico desinfectante está siendo rociado al interior de las celdas causando serias complicaciones respiratorias entre los detenidos que padecen asma, bronquitis y otras condiciones médicas.

Algunas reacciones en las redes sociales sobre la denuncia de los inmigrantes detenidos aluden a la cámara de gases de los nazis durante holocausto donde se utilizaba un químico conocido como Zyklon B para exterminar a los judíos.

“Los campos de detención de ICE ahora están a centímetros de establecer cámaras de gas en estado avanzado. HDQ Nuetral es menos letal que el Zyklon B, pero lo están rociando CADA 15 MINUTOS”, escribió un usuario.

ICE detention camps are now inches away from establishing full-blown gas chambers. HDQ Neutral is less lethal than Zyklon B but they're spraying it EVERY 15 MINUTES. https://t.co/bIitZZTl4m pic.twitter.com/7F6FX2FAHf

Otra de las reacciones que se hizo viral en Twitter al repetir la frase: “Los inmigrantes están siendo gaseados”, en referencia a que están siendo sometidos a gases tóxicos.

IMMIGRANTS ARE BEING GASSED IMMIGRANTS ARE BEING GASSED IMMIGRANTS ARE BEING GASSED IMMIGRANTS ARE BEING GASSED IMMIGRANTS ARE BEING GASSED IMMIGRANTS ARE BEING GASSED IMMIGRANTS ARE BEING GASSED IMMIGRANTS ARE BEING GASSED IMMIGRANTS ARE BEING GASSED IMMIGRANTS ARE BEING GASSED https://t.co/4A0GFeB3Cq

— 𝔐𝔞𝔩𝔠𝔯𝔦𝔞𝔡𝔞 (@tahirazubeida) June 4, 2020