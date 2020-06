Bárbara de Regil y otros famosos que han sido criticados por comentarios racistas

Recordamos otros polémicos episodios de celebridades que han tenido que pedir disculpas por sus declaraciones

Luego de que Bárbara de Regil hizo un comentario que miles de usuarios calificaron como racista, recordamos otros polémicos episodios de famosos que han tenido que pedir disculpas por sus declaraciones.

Bárbara de Regil

Durante una transmisión en sus redes sociales, Bárbara de Regil estaba ajustando los filtros y al reflejarse uno en el que se veía más morena comentó: “Ay no, qué prieta”, por lo que recibió miles de reclamos.

Sergio Goyri

“Se inventan a nominar a una pinche india que dice: ‘sí señora, no señora’. Y que la metan a una terna de mejor actriz del Óscar”, expresó el actor Sergio Goyri sobre Yalitza Aparicio, aunque luego de unos días se disculpó.

Carmen Salinas

Luego de que la actriz Carmen Salinas declaró que el coronavirus “es lo que les está pasando a los chinitos por andarse comiendo a los perritos y a los gatitos”, la Embajada China en México le exigió que se disculpara, acusándola de racista e ignorante.

Bryan Adams

“Esta noche se supone que iba a empezar una serie de conciertos en el Royal Albert Hall, pero gracias a unos jodidos comedores de murciélagos, la venta de animales en mercados de productos frescos, bastardos productores de virus, todo el mundo está ahora parado, por no mencionar a los miles que han sufrido o muerto por el virus”, escribió Bryan Adams hace algunas semanas, lo que muchas personas calificaron como comentarios racistas hacia los chinos.

Sinéad O’Connor

“Lo que voy a decir es algo tan racista que nunca pensé que mi alma pudiera sentirlo. Pero, la verdad, no quiero volver a pasar tiempo con los blancos nunca más (así como se llama a los no musulmanes). No por un momento, no por ninguna razón. Son asquerosos”, expresó Sinéad O’Connor, aunque luego se disculpó diciendo que estaba enojada e inestable.