Captan el peligroso encuentro entre un niño y un oso justo afuera de la casa familiar

La cámara de seguridad de la casa de una familia de Luisiana capturó el momento en que un niño y un bebé oso se encontraron cara a cara, justo afuera de la casa familiar.

El video, filmado el viernes por la mañana en Monroe, muestra a una mujer salir de la casa seguida de un niño.

En ese momento, un osito camina hacia la casa y dobla la esquina hacia la puerta, donde él y el niño se encuentran cara a cara.

El cachorro, al ver al niño, se da vuelta y huye en la dirección opuesta.

ATTENTION RESIDENTS: A baby bear has been spotted in the vicinity of Valencia & Edgewood Streets in north Monroe. Monroe Police Department & Wildlife officials were notified and will help capture it. DON’T ATTEMPT TO ENGAGE with the bear. Please help spread word @CityofMonroe

— City of Monroe, LA (@CityofMonroe) June 5, 2020