Polémica a la vista: Federación de Fútbol planteará revocar regla que obliga a jugadores a permanecer de pie durante el himno nacional

La Federación de Fútbol de los Estados Unidos sostendrá este martes una reunión especial en la que someterá a consideración de su junta directiva la posibilidad de revocar la de la regla que exige a los jugadores de la selección nacional permanezcan de pie durante el himno nacional, norma que apenas entró en vigor hace tres años, según lo adelantó el columnista de ESPN, Jeff Carlisle.

Sources: #USSF to consider repealing ban on players' kneeling during anthem. https://t.co/Km4r8UkzYo #uswnt #usmnt https://t.co/PTQOSJsSTx

— Jeff Carlisle (@JeffreyCarlisle) June 8, 2020