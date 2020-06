Lo que sucede al beber jugo de limón con aceite de oliva en ayuno

El jugo de limón y el aceite de olivo son considerados dos de los ingredientes con mayores propiedades medicinales. Combinarlos es un potente remedio natural para bajar de peso, depurar al organismo, mejorar la digestión y la salud cardiovascular

El aceite de oliva y el limón son dos de los ingredientes más valorados por sus inigualables propiedades medicinales, es por ello que son de suma importancia en la medicina natural y alternativa. Combinar sus poderosos componentes se ha vuelto uno de los remedios caseros más populares para consumir en ayuno y llenar de bondades curativas al organismo, esto se debe en gran parte a la mezcla de vitaminas, minerales, antioxidantes y grasas saludables que contiene este líquido.

Los beneficios de consumir jugo de limón y aceite de oliva:

Si bien los remedios alternativos son una opción más leve y gradual a la medicina convencional, se destacan por ser aliados naturales con grandes propiedades medicinales que tienen la gran virtud de carecer de efectos secundarios. Durante años el consumo de un shot de jugo de limón con aceite de oliva en ayuno ha sido considerado uno de los remedios de salud más populares, conoce todo lo que hará por tu salud.

1. Potente para eliminar la grasa del vientre

Una de las grandes cualidades de esta mezcla radica en su capacidad de depurar y mejorar el funcionamiento del hígado y la vesícula biliar, gracias a ello el proceso de digestión de las grasas es mucho más efectivo y este es un aspecto que beneficia directamente acelerando el metabolismo. A la vez el poder antioxidante de ambos ingredientes les confiere grandes beneficios antiinflamatorios y desintoxicantes, que ayudan a que el cuerpo elimine todo aquello que no necesita. Los ácidos grasos esenciales que contienen ambos ingredientes tienen la genialidad de metabolizar a las grasas almacenadas en la región abdominal, en conjunto con una dieta saludable es un buen complemento para estimular la pérdida de peso.

2. Mejor digestión, menos estreñimiento

Es bien sabido que el estómago es nuestro segundo cerebro cuando algo no funciona bien con nuestra digestión, el organismo entero entra en crisis. Es importante tener hábitos que protejan al sistema digestivo y este es uno de los mejores, el aceite de oliva tiene la peculiaridad de crear una capa que protege todo el tracto gastrointestinal y actúa como un suave laxante al alisar el interior de los intestinos, esto ayuda a que las heces sean más blandas. Por su parte el jugo de limón es un grandioso agente depurativo que es ideal para eliminar todo tipo de toxinas y la retención de líquidos, también las propiedades antiinflamatorias de este remedio son un gran aliado para eliminar algunas dolencias digestivas como es el caso de la hinchazón, los gases, la distensión abdominal, la acidez y los cólicos.

3. El mejor aliado para prevenir el envejecimiento prematuro

Se dice que los radicales libres son uno de los principales y más grandes enemigos del organismo, no solo son los responsables de hacer que nos sintamos mayores, causan diversos daños en las células. La magnífica mezcla de antioxidantes del limón y el aceite de oliva tiene la peculiaridad de unirse a los radicales libres y detener el daño, es por ello un gran aliado para reducir desde adentro los efectos del envejecimiento. Consumir este shot en ayuno de manera constante es un buen remedio para una piel radiante, esto se debe a que también contiene vitamina E que se relaciona con reducir la aparición de líneas de expresión y arrugas en la piel. Por otra parte es una mezcla que potencia el funcionamiento de importantes órganos como es el caso de los riñones, el hígado y el sistema digestivo, apoya a limpiarlos y esto interviene no solo en verte joven si no en sentirte joven por dentro.

4. Buen hábito para mantener el colesterol a raya

Una de las más grandes cualidades del aceite de oliva se debe a su alto contenido en grasas saludables, que se asocian con maravillas para la salud en particular por su efecto para eliminar a los lípidos del torrente sanguíneo y en consecuencia se disminuye la formación de depósitos de placa en las arterias. Por su parte el jugo de limón y extraordinario contenido en vitamina C y flavonoides se relacionan con eliminar los altos niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre. La combinación de ambos ingredientes resulta un buen complemento para mantener a raya los niveles de colesterol y es un buen hábito para beneficiar la salud cardiovascular.

5. Mejora la circulación y controla la hipertensión

Gozar de una buena circulación se asocia directamente con una mejor salud cardiovascular y un menor riesgo de padecer peligrosos coágulos en la sangre, el aceite de oliva es considerado un ingrediente con grandiosas propiedades anticoagulantes. Gracias a esto beneficia el flujo de la sangre y en conjunto con la vitamina C que contiene el limón hace más flexibles las arterias, a la vez los limones se destacan por su contenido en una sustancia llamada citrato que se asocia con beneficios en la circulación. Por otra parte diversos estudios han comprobado las virtudes el consumo diario de aceite de oliva en una reducción del 35% de riesgo de padecer altos niveles de presión arterial

6. Buen remedio contra el dolor e inflamación

La combinación del limón y del aceite de oliva se vuelve una poderosa mezcla de bondades antioxidantes, que se relacionan con beneficios combatir el estrés oxidativo que tiende a causar inflamación en las articulaciones. Si a esto sumamos los inigualables beneficios antiinflamatorios que brinda el aceite de oliva, se volverá un gran hábito para mejorar los síntomas en casos de artritis, gota y osteoporosis, también al mejorar la circulación se beneficia la salud en articulaciones.

¿Cómo preparar el shot de jugo de limón y aceite de oliva?

Necesitarás:

500 ml de aceite de oliva extra virgen

4 limones orgánicos

2 cucharadas de ralladura de limón orgánico

1 frasco de vidrio con tapa hermética

Paso a paso: