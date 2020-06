Ofrecen $50,000 de recompensa a quien ayude a identificar a los sujetos que intentaron robar a un camión de USPS

Las autoridades del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, ha emitido un mensaje de alerta y una enorme recompensa a quien ayude a identificar a los sospechosos de un intento de robo a mano armada de un camión de repartos del Servicio Postal de los Estados Unidos.

El hecho, que quedó registrado en vídeo, ocurrió en el bloque 600 este de Jefferson Avenue en Pomona, California el pasado 29 de mayo cerca de las 11:00 a.m.

CAUGHT ON VIDEO: A reward of up to $50,000 is being offered for information leading to the conviction of two men caught on video attempting to rob a letter carrier at gunpoint in Pomona: https://t.co/N3PfsWobnv pic.twitter.com/hqVEKEc95E

— CBS Los Angeles (@CBSLA) June 6, 2020