La Guardia Nacional se retiró de Los Ángeles luego de protestas pacíficas

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció el retiro de las unidades de la Guardia Nacional que se encontraban desplegadas en la ciudad apoyando en las labores de orden público debido a los disturbios que se ocasionaron por la muerte de George Floyd.

Después de una semana de protestas pacíficas sin disturbios ni saqueos, la presencia de los efectivos militares en la ciudad no es necesaria.

“Estoy orgulloso de que nuestros residentes están liderando un poderoso movimiento pacífico para hacer de Los Ángeles un lugar más igualitario y justo para todas las comunidades”, dijo Garcetti.

CA National Guard units will leave L.A. this evening, with a small number stationed nearby until June 10 if needed.

I’m proud L.A. residents are leading a peaceful and powerful movement to build a fair, just, and equitable city.

Full statement: https://t.co/EwtOnZlBNz

— MayorOfLA (@MayorOfLA) June 7, 2020