Se incendia un deposito de Amazon en Redlands, California con 40 empleados dentro del lugar

Una de los almacenes del gigante de las ventas en línea Amazon en Redlands, California se incendió la mañana de este viernes.

Los impresionantes videos compartidos en redes sociales muestran las llamas consumiendo gran parte de la estructura y algunos containers que estaban estacionados al frente del lugar.

Al momento del incendio habían unos 40 empleados en el lugar y nadie resultó herido. Las instalaciones estaría en las cercanías de la Autopista 10 y la avenida Mountain View.

so my job caught on fire this morning thank God we all made it out 🙏 #Amazon #Redlands pic.twitter.com/ikUDTnmFhe

— 𝓛𝓾 🍭 (@_queenjames) June 5, 2020