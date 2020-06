El alcalde de Temecula, California renunció tras un polémico comentario racista

El alcalde de la ciudad de Temecula, California, James Stewart, renunció luego de unas polémicas declaraciones que hizo por correo electrónico el pasado de 2 de junio al ser cuestionado acerca de los esfuerzos de su gobierno para acabar el abuso policial.

“No creo que ninguna persona buena de color haya sido asesinada por un oficial de policía”, respondió Stewart en el correo electrónico del cual después afirmó sentirse apenado y haberse equivocado.

The mayor of Temecula, CA Stew James Stewart sent this email in response to a concerned constituent in which he said, “I don’t believe there’s ever been a good person of color killed by a police officer” THIS RACIST NEEDS TO RESIGN. Please make this known @cityoftemecula @ABC7 pic.twitter.com/8nFs63fpoB

— gabriella morales (@gibriella_) June 4, 2020