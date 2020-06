Un mexicano sobre hielo: Xavier A. Gutiérrez hace historia como el primer directivo latino en la NHL entre la pandemia y el racismo

El propietario del equipo de hockey sobre hielo Coyotes e Arizona, Alex Meruelo, anunció este lunes el nombramiento del mexicano Xavier A. Gutiérrez como el nuevo presidente y director general del equipo, para convertirse en el primer latino que ocupa este puesto en la historia de la NHL.

Gutiérrez cuenta con una experiencia de más de 20 años como ejecutivo de negocios enfocado en el manejo de inversiones, operaciones corporativas, finanzas y desarrollo de negocios.

“Estoy sumamente agradecido por esta oportunidad de liderar a los Coyotes y me siento honrado de convertirme en el primer Presidente y CEO del equipo latino en la historia de la NHL”, dijo Gutiérrez, quien es nativo de Guadalajara, México. “El Sr. Meruelo y yo compartimos la misma visión de hacer de los Coyotes una organización de clase mundial que sea innovadora en nuestros esfuerzos por conectar y hacer crecer nuestra base de fanáticos, continuar siendo un líder en nuestra comunidad y desarrollar grandes relaciones con nuestros socios de negocios”, agregó.

Official: Xavier A. Gutierrez has been named the new President, CEO and Alternate Governor, becoming the first Latino team President & CEO in @NHL history. https://t.co/UqSdGoQOEM

— Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) June 8, 2020