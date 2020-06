Cae en México “El Pucho”, uno de los 10 más buscados por el FBI

MÉXICO – Tras 10 años de estar prófugo de la justicia de Estados Unidos, Santiago Villalba Mederos, alias “Pucho” fue detenido en una comunidad del Estado de México, informó el Agente Especial a Cargo (SAC) Raymond Duda de la División de Seattle del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“El Pucho”, que se encontraba en la lista de los 10 más buscados por el FBI, fue detenido en la localidad de Tenancingo, en el Estado de México, zona conurbada de la capital del país.

FBI Announces Arrest of Ten Most Wanted Fugitive Santiago Villalba Mederos: Santiago Villalba Mederos, who was placed on the FBI's Ten Most Wanted Fugitives list, was arrested in Tenancingo, Estado de Mexico, Mexico, on Friday, June 5, 2020. https://t.co/gZa9NRkIjA

— FBI Seattle (@FBISeattle) June 9, 2020