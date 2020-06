El condado de Riverside, California aprueba $45 millones para dar ayuda de $10,000 a pequeños empresarios

La Junta de Supervisores del condado de Riverside, California aprobó un programa de ayuda económica para los pequeños empresarios del condado que cumplan ciertos requisitos de elegibilidad.

El programa se lleva por nombre Small Business Grant Program y aceptará aplicaciones en línea hasta del 19 de junio de 2020.

The #RivCo Board of Supervisors approved $45 Million in grant funding to aid small businesses enduring hardships due to the Covid-19 pandemic. Applications are due by June 19, 2020.

You can apply here: https://t.co/9n0XSY47lc

