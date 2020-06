Jefe del Departamento de Salud de Orange County, California renuncia por desacuerdos sobre el uso de tapabocas

El pasado mes de mayo el Departamento de Salud del Orange County, California a cargo de la Dra. Nichole Quick, emitió una orden obligatoria que requería que todos los residentes del condado usaran tapabocas al salir de casa para prevenir el contagio del coronavirus.

Sin embargo, desde ese mismo momento la orden ha sido objeto de discusiones y rechazo por parte de los residentes y las autoridades de la Junta de Supervisores del Orange County, lo que ha llevado a que la Dra. Quick renunciara a su cargo el pasado lunes.

Quick incluso habría recibido protección especial luego de haber sido amenazada públicamente por un residente del condado en una reunión de la Junta de Supervisores el pasado mes de mayo.

Durante la reunión una mujer que se identificó como abogada criticó la experiencia de Quick en el área de la salud y compartió públicamente su dirección haciendo un llamado a otros residentes para ir protestar en la casa de la jefa del Departamento de Salud.

Luego del incidente, el director de la Junta de Supervisores, Michelle Steel, condenó el hecho pidiendo que no se repitiera algo similar. “Nadie debería ser amenazada de la forma que lo fue ella”, afirmó según el L.A. Times.

También a finales de mayo el Departamento del Sheriff del condado de Orange County afirmó que no tenía intenciones de hacer cumplir la orden de usar tapabocas obligatorio. En su momento, el Sheriff Don Barnes, dijo que: “No somos la Policía del tapabocas ni pretendemos serlo”.

La Dra. Quick decidió ponerle fin a la polémica que desató su orden y renunció al cargo. La Junta de Supervisores nombró al Dr. Clayton Chai como nuevo director del departamento.

Hasta el momento el condado de Orange County ha confirmado 7,614 y 186 muertes por coronavirus.

We have posted today’s case count updates to https://t.co/GrmR7ne0Be. Additional charts/graphs are available there as well. Data posted each day are always preliminary and subject to change as individual case investigations are completed. #OCCOVID19 pic.twitter.com/JTJkumDxVv

— OC Health Care Agency (@ochealth) June 9, 2020