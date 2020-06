Procesiones funerarias llegan al centro de Los Ángeles para rendir tributo a George Floyd

El homenaje también fue para recordar a todas las víctimas de abuso policíaco.

Cuatro procesiones funerarias convergieron en el centro de Los Ángeles el lunes a mediodía en el centro de Los Ángeles para celebrar un servicio conmemorativo en honor a George Floyd, el afroamericano que murió a manos de la policía de Minneapolis, Minnesota el 25 de mayo.

Las procesiones de vehículos llegaron del sur de Los Ángeles, Long Beach, el condado de Orange y el Valle de San Fernando.

Miles de personas, entre ellos líderes interreligiosos, personas de color, inmigrantes, miembros de la comunidad y víctimas de la brutalidad policial se unieron al grupo Black Lives Matter-LA en la intersección de la Calle Primera y Broadway.

Guillermo Torres, director de programación con la organización Clero y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE), dijo que esta procesión no solo es por George Floyd pero también por todos aquellos afroamericanos que han fallecido a manos de la policía.

“El mensaje más importante es que por años y años la gente ha estado desconectada del sentimiento de nuestros hermanos afroamericanos”, dijo Torres. “Ya no pueden cerrar sus ojos y oídos”.

Torres dijo que el problema va mucho más allá de la brutalidad policial. Es la disparidad de educación, empleo y salud.

“Muchas industrias no emplean a afroamericanos”, comentó Torres. “La construcción en Los Ángeles es una de ellas donde los afroamericanos son menos del 1% de los trabajadores…pero en la comunidad de desamparados [los afroamericanos] ocupan el 80%”.

Judíos por Black Lives Matter. (Suministrada)

“Si estas desconectado de tu prójimo, estas desconectado de Dios”, indicó.

Por su parte, el pastor Benjamín Juárez, de la iglesia sin denominación Newsong, fue uno de los organizadores de la procesión que salió de Orange County.

El pastor indicó que más de 50 vehículos se unieron desde muy temprano para hacer una declaración en grupo acerca de lo que esta pasando.

“Es muy bueno ver que los representantes en Orange County no solo son afroamericanos pero también hay de todo, asiáticos, blancos, latinos”, dijo Juárez. “Eso es algo que a mi me da mucha fe de que así como se están uniendo las iglesias se una la nación”.

Juárez dijo que desde que comenzaron las marchas en contra de la brutalidad policial, miembros de la iglesia se han unido para participar. Sin embargo, esta es la primera donde se une el mayor grupo de miembros de la iglesia Newsong con creyentes de otras religiones con un solo propósito y estaban muy complacidos de participar.

Movimiento en la dirección correcta

Mientras los cientos de vehículos se reunían en sus respectivos puntos de partida el lunes por la mañana, en Minneapolis, Minnesota un juez fijaba la fianza del ex policía Derek Chauvin en $1.25 millones o un millón con condiciones.

Chauvin es el agente de la policía que presionó su rodilla en el cuello de Floyd durante casi nueve minutos mientras el hombre suplicaba por su vida.

Algunas condiciones para dejar libre a Chauvin bajo fianza incluye el no trabajar en seguridad o en la aplicación de la ley, no tener contacto con la familia de Floyd, no abandonar Minnesota y entregar todas sus armas de fuego y permisos, reportó la cadena CNN.

Durante la protesta en Los Ángeles Melina Abdullah, líder del grupo Black Lives Matter-LA, dijo que ella creció en la iglesia bautista donde conocen muy bien la lucha por la libertad como cristianos afroamericanos.

“Nuestro deber sagrado es luchar por la libertad total de nuestra gente, no conformarnos a la opresión”, dijo Abdullah frente a los protestantes en el centro de Los Ángeles. “Es nuestro deber sagrado alzar la voz no solamente por George Floyd pero por Breonna Taylor”, indicó Abdullah en referencia a otra mujer afroamericana muerta a manos de la policía mientras dormía.

Abdullah aseguró que hasta el momento 601 personas han muerto en el condado de Los Ángeles a manos de la policía.

“El sheriff y la policía de Los Ángeles son las dos fuerzas más mortales en el país”, dijo Abudullah asegurando que se necesita hacer un cambio.

La manifestación duró por varias horas del día con presentaciones de varios líderes religiosos y comunitarios. Algunas madres de familia pidieron justicia por sus hijos que murieron en manos de la policía y criticaron a los funcionarios locales por reprimir los casos de otros estados cuando ellos permiten la brutalidad en sus propias ciudades.

Entre ellas estaba Valerie Rivera, madre de Eric Rivera, un hombre que tenía una pistola de juguete y fue baleado por la policía de Los Ángeles y atropellado por uno de sus vehículos en movimiento en el 2017. Diez meses después los agentes involucrados fueron justificados por sus acciones por la comisión de policía.

Rivera dijo que seguirá luchando por justicia para su hijo y en contra de la brutalidad policial.

“Si no puedo descansar, estas personas no pueden descansar”, dijo Rivera refiriéndose a funcionarios locales y los agentes involucrados en la muerte de su hijo.