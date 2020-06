Vanessa Bryant busca obtener ‘cientos de millones’ en daños por el accidente de Kobe Bryant

Vanessa Bryant, viuda de la leyenda de la NBA Kobre Bryant, presentó una demanda contra la empresa Island Express en febrero, y ahora se informa que también está buscando una compensación de la herencia del piloto fallecido Ara Zobayan, a quien también culpa de la tragedia.

Se afirma que Zobayan no pudo obtener datos del clima y no pudo abortar el vuelo, incluso cuando se enteró de las condiciones nubladas.

Ahora Vanessa, que tiene un patrimonio neto reportado de $600 millones, afirma que tiene derecho a “cientos de millones” en futuros ingresos perdidos como resultado de la muerte de su esposo, informa The Blast.

Según los informes, los documentos judiciales dicen: “Como resultado de las muertes de Kobe Bryant y Gianna Bryant, Vanessa Bryant busca daños económicos, daños no económicos, intereses de prejuicio, daños punitivos y otras medidas de alivio que el Tribunal considere justo y apropiado”.

