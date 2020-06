Bob Arum se negó a organizar pelea entre Tyson Fury y Mike Tyson: “Podría ser mortal”

El promotor del mejor boxeador del momento no quiso ser partícipe de lo que podría terminar en tragedia

Uno de los promotores más conocidos del mundo se negó a organizar la pelea entre Mike Tyson y Tyson Fury, debido al peligro que correría el expugilista de 53 años al enfrentar a uno de los mejores boxeadores de la actualidad.

Who wins in their prime , Mike Tyson or Tyson Fury ? 🤨 pic.twitter.com/QJssnaYAoM — CombaTalk (@CombaTalk) June 9, 2020

Luego de que Iron Mike publicara su deseo de volver a los cuadriláteros para realizar peleas de exhibición, Bob Arum, el promotor que trabaja con el actual campeón de los pesos pesados, admitió que recibió llamadas de la oficina del estadounidense diciendo que querían ponerlo a prueba contra Tyson Fury, algo a lo que se negó de inmediato por la propia seguridad del excampeón.

“Se trata de algo grave, no voy a participar en algo que podría ser realmente mortal”, mencionó en entrevista para Sky Sports.

“Mike Tyson era un gran boxeador, pero ahora tiene más de 50 años. No va y pelea realmente en serio contra un tipo que está en la cima de su carrera en sus 30 años. Eso no está bien y nadie debería alentarlo“, añadió.

Bob Arum, Tyson Fury's promoter, says a serious fight between the British boxer and former heavyweight champion Mike Tyson could be deadly. https://t.co/Wgy69W9idU — Neil Barker (@Mockneyrebel) June 9, 2020

Por otra parte, Arum no ve mal la idea de que sea una pelea de exhibición y a beneficio, tal y como Mike planteó su regreso en redes sociales

“Si es de exhibición, van y hacen un solo round, ¿a quién le importa? Y particularmente para la caridad, eso es genial”, agrego Arum, quien dijo que a él le propusieron que fuera a varios asaltos y que hubiera un ganador.

Tyson Fury es un pugilista de gran tamaño, que mide 2.06 m de altura y pesa 273 lb; tiene 31 años y pasa por su mejor momento. Está invicto y su récord consta de 30 victorias (21 por nocaut) y 1 empate. Actualmente ostenta los títulos de la CMB y The Ring

.@Tyson_Fury believes he’d be the king of any era 👑 pic.twitter.com/Rktdv6eWmd — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 9, 2020

DILLIAN WHYTE TAMBIÉN ADVIRTIÓ EL PELIGRO

El campeón interino del CMB en la misma categoría, Dillian Whyte, concuerda con Arum sobre el riesgo que correría Mike Tyson al enfrentar a Fury.

“¿Y si vuelve y muere en el ring? ¿Qué va a pasar entonces? Ya tenemos suficiente oscuridad y suficiente lodo sobre el deporte tal como está, no necesitamos más”, expresó en diálogo con Talk Sport.

Mike Tyson could die in comeback fight, warns Dillian Whyte https://t.co/dE9Qc6R6FJ — The Independent (@Independent) June 2, 2020

El considerado como el cuarto mejor peso pesado del momento, de acuerdo a la revista The Ring, también opinó sobre el famoso video de Mike Tyson entrenando, en el que se le ve en forma y listo para pelear.

“Está bien ver a alguien hacer un clip de un minuto en Instagram. Pero volver al ring peleando 12 asaltos de tres minutos… No me malinterpreten, pero a esa edad tu mente te dice cosas, pero tu cuerpo no te permitirá hacerlas“, sentenció.