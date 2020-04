¡Mike Tyson está de regreso! El ex boxeador quiere subir al ring en peleas de exhibición

La leyenda del boxeo, Mike Tyson, quiere ejercitarse y ponerse los guantes nuevamente para realizar combates de exhibición, para hacer eventos de caridad y ayudar a las personas que tiene problemas de adicción.

“Quiero ir al gimnasio y ponerme en forma para poder exhibir exposiciones de tres o cuatro rondas para algunas organizaciones benéficas y otras cosas. Algunas exhibiciones de caridad, ganar algo de dinero, ayudar a algunas madres sin hogar y afectadas por las drogas como yo”, comentó “Iron Mike” en una entrevista con el rapero T.I.

“Hago dos horas en cardio, hago bicicleta y corro durante una hora en una máquina, luego hago algunas pesas ligeras, 300, 250 repeticiones. Luego empiezo mi día con el boxeo, entro y golpeo con los guantes, 30 minutos, 25 minutos. Estoy empezando a poner esas combinaciones juntas. Tengo dolor, siento que tres tipos me patearon”, agregó.

New episode of @hotboxinpodcast premiering live right now with my brother @Tip https://t.co/IUcZ4u7GXP pic.twitter.com/MKFNc2v4cf

— Mike Tyson (@MikeTyson) April 24, 2020