Mike Tyson noquearía a Wilder en un minuto, asegura Jeff Fenech, ex entrenador de “Iron Mike”

La leyenda del boxeo se convirtió en campeón a los 20 años y noqueó a 44 de 55 oponentes

Jeff Fenech, ex entrenador de la leyenda de boxeo Mike Tyson, aseguró que el estadounidense podría noquear a Deontay Wilder, en tan sólo un minuto, si le dan seis semanas para entrenar y ponerse en forma.

“El boxeo no es lo mismo ahora. Garantizaría que si Mike Tyson entrenara durante seis semanas, noquearía a Wilder en un minuto. Mike hoy, creo que si entrena, todavía podría vencer a estos muchachos. Tyson Fury tiene estas otras habilidades, pero Deontay Wilder tiene un golpe y nada más. Si lo golpeas, se acabó”, explicó Fenech a Sporting News.

“Si Tyson Fury noquea a estos muchachos, que es un gran peleador, pero no es un gran golpeador, Tyson los mataría. Hoy no están al mismo nivel”, añadió el ex entrenador de “Iron Mike”.

Mike Tyson es considerado como uno de los más grandes boxeadores en la división de peso completo. Asimismo, tuvo un gran poder en los puños, pues noqueó a 44 de 55 oponentes, además tiene el récord de ser el monarca más joven en la historia de los pesos pesados, cuando a la edad de 20 años derrotó a Trevor Berbick en 1986.