Chivas denuncia que les hicieron trampa en el ‘Clásico’ contra América de la eLiga MX

El América se convirtió en semifinalista de la eLiga MX luego de vencer 3-2 en tiempo extra a Chivas, pero el ‘Clásico’ estuvo envuelto en la polémica ya que se denunciaron algunos problemas técnicos.

Chivas tuvo la ventaja en dos ocasiones aunque Fernando ‘Nene’ Beltrán hacía algunas señas hacia el control y lucía desconcertado, al parecer todo era debido al retraso que tenía en su conexión y que tras la derrota fue denunciada por el entrenador de los rojiblancos, el ‘gamer’ profesional Beto Ávila, quien indicó que la Liga MX les cambió la plataforma de juego.

“Se les avisó de las condiciones para ese partido @LigaBBVAMX imposible jugar por Share Play donde toda la ventaja la tiene el local y el que entra por Share Play juega con todo el delay del mundo pero se vio que poco les importó”, escribió Ávila en su cuenta de Twitter.

De inmediato, jugadores del Rebaño hicieron eco de los problemas a los que se enfrentó su compañero y pidieron que se repita el partido, justo como ocurrió en su duelo ante Morelia donde los rojiblancos debieron volver a jugar por fallas del jugador de Monarcas.

Y ya se sabía que se retrasaba el juego en la pantalla de @FerbBeltran lo probaron varias veces antes y no funcionaba, creo que se tendría que repetir ese juego, así como ya hubo un presedente. @LigaBBVAMX

No entiendo por qué @LigaBBVAMX modificó la conexión con un share play para este partido. Claramente @FerbBeltran no jugó al 100 ! Por ser invitado tenía LAG. Pero no tenemos duda que ERES EL MÁS CRACK NENE 👶🏻🔥

— Alexis Vega (@Alexis_Vega9) June 10, 2020