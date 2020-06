Clarissa Molina ha sido reconocida por las revista Forbes como una promesa latina de las inversiones 

View this post on Instagram

➡️ swipe left! Me gustaría hacer un paréntesis y compartir esta alegria con ustedes y de una forma u otra servir de inspiración. Estoy sumamente honrada de haber sido nombra en esta prestigiosa revista @forbes como ejemplo siendo una mujer joven, como podemos ir sembrando semillas ahora y en un futuro ver los frutos. En mi caso he elegido bienes raíces cuando he tenido la oportunidad de invertir, no significa que esté generando ganancias en estos momentos ni tampoco quizá por los próximos 3 o 5 años, pero en el momento justo podrás generar el ingreso para ti y tu familia y ofrecerles un buen futuro a tus hijos. Muchas gracias @gabywallstreet a seguir aprendiendo. 🙌🏼 ✨ I would like to take a moment to share this joy with you. In one way or another I hope to serve as an inspiration. I am extremely honored to have been mentioned in this prestigious magazine, @forbes as an example of a young woman planting the seeds of future growth by investing in real state. When the opportunity was presented to me I didn’t think twice about it. With a lot of patience I know that I will eventually see profits. When the time is right I will be able to generate income for my future. Thank you very much @gabywallstreet for representing Latinas in Wall Street! 🙌🏼 Never stop learning!