Detenida una mujer en Miami que atropelló a una persona y se dio a la fuga

Una mujer de 31 años fue arrestada tras atropellar a un peatón en la popular avenida Collins de Miami Beach y darse a la fuga. Todo quedó captado en cámara, lo que permitió poder encontrar a la sospechosa.

Lisa Smith, residente en Aventura (al norte de Miami), fue arrestada el martes y acusada de abandonar la escena de un accidente que causó lesiones corporales graves.

Fue vista saliendo de una cárcel del condado de Miami-Dade el martes por la noche.

El accidente ocurrió justo después de las 9pm del 9 de mayo, al sur de la intersección de Collins y la calle 44, cerca del hotel Fontainebleau. Una mujer estaba cruzando la avenida Collins cuando un Mercedes blanco la golpeó y saltó por los aires.

El conductor fue visto en video haciendo un cambio de sentido y alejándose.

— Christina Vazquez (@CBoomerVazquez) June 9, 2020