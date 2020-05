Difunden el video en el que una mujer es atropellada y salta por los aires en Miami Beach

La policía de Miami Beach ha difundido un video en el que se ve a un automóvil blanco a punto de golpear a una mujer y después huyendo de la escena. Las autoridades están pidiendo ayuda a la comunidad para descubrir quién estaba detrás del volante.

El sábado, la mujer estaba cruzando la emblemática avenida Collins justo después de las 9 de la noche. El conductor pisó los frenos, pero el video se detiene justo en el momento antes del impacto.

Lo que no se ve, dice la policía, es la mujer volando por los aires y golpeando el pavimento. El conductor sale y hace un cambio de sentido.

“Lo más alarmante o preocupante es que este conductor no hace ningún esfuerzo para detener, prestar ayuda o llamar a la policía”, dijo el oficial de Miami Beach, Ernesto Rodríguez.

