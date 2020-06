El COI no descarta permitir protestas contra el racismo en los Juegos Olímpicos

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, abrió la puerta este miércoles para que los deportistas puedan encontrar algún mecanismo que les permita manifestarse a favor de los principios que rigen el movimiento olímpico como serían las protestas antirracistas que han ido en escalada en el gremio deportivo a raíz de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, víctima de violencia policial en la ciudad de Minneapolis.

“El Comité Olímpico Internacional respalda la iniciativa de la Comisión de los Deportistas del COI para explorar distintas maneras de cómo pueden expresar su apoyo a los principios establecidos en la Carta Olímpica”, anunció Bach a través de un video difundido a propósito de la reunión del Comité Ejecutivo del COI.

"El Comité Ejecutivo del COI apoya la iniciativa de la Comision de Atletas del COI"

