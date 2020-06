La temperatura del Downtown de Los Ángeles sobrepasó los máximos históricos

El pasado martes fue un día muy caliente en el sur de California y la sede de Los Ángeles del Servicio Nacional del Clima (NWS) lo confirmó con el anunció de que el Downtown de la ciudad rompió su récord de temperatura más alta.

Lo mismo habría pasado con los récords históricos del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y de la ciudad de Camarillo.

La temperatura más alta registrada en el Downtown de Los Ángeles era de 1979 cuando llegó a 94º F, sin embargo, el pasado martes esta área de la ciudad registró una nueva temperatura de 98º F.

Three new official daily high temperature records today:

– Camarillo (KCMA) reached 96F, breaking the old record of 82F set in 1990.

– Dwtn LA (KCQT) 98F: 94F/1979

– LAX (KLAX) 93F: 91F/1979

In addition, at the NWS office in Oxnard (LOX) 93F: 79F/1974#CAwx #CAheat

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) June 10, 2020